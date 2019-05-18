رياضة | بعد الوداع.. أرقام أسطورية تزين مسيرة ريبيري مع بايرن ميونيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الوداع.. أرقام أسطورية تزين مسيرة ريبيري مع بايرن ميونيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الفرنسي الدولي فرانك ريبيري في فوز فريقه بايرن ميونيخ على آينتراخت فرانكفورت بخمسة أهداف مقابل هدف مساء السبت وذلك بالجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم.

وجاءت خماسية بايرن ميونيخ في شباك آينتراخت فرانكفورت اليوم عن طريق كلاً من؛ "كومان ودافيد آلابا وريناتو سانشيز وفرانك ريبيري وآريين رون".

وبهذا الفوز؛ يتوج نادي بايرن ميونيخ بطلاً للدوري الألماني للمرة السابعة على التوالي بعد وصوله للنقطة 78 متفوقاً على بروسيا دورتموند بنقطتين.

وسجل فرانك ريبيري ظهوره الأخير مع بايرن ميونيخ ليرحل بعيداً عن الفريق الذي حقق معه الكثير من الانجازات سواء الشخصية أو الجماعية.

وفيما يلي يرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" أرقام فرانك ريبيري مع بايرن ميونيخ بعد رحيله رسمياً:

- ريبيري × أرقام:

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ريبيري انتقل للعب في صفوف بايرن ميونيخ في يوليو 2007 قادماً من مارسيليا الفرنسي ليبدأ تدوين التاريخ بصحبة نجوم البافاري.

لعب هذا الموسم مع بايرن ميونيخ 37 مباراة بواقع (1932) بمختلف البطولات حيثُ سجل 7 أهداف وصنع 4 أهداف.

خاض ريبيري مع البايرن طوال مسيرته 424 مباراة بمختلف البطولات وسجل 124 هدفاً وصنع لزملائه 182 هدفاً.

* في البوندسليجا (273 مباراة وسجل 86 هدفاً وصنع 120 هدفاً)

* في دوري الأبطال (87 مباراة وسجل 18 هدفاً وصنع 28 هدفاً)

- إنجازات ريبيري:

حصد الفرنسي ريبيري العديد من الألقاب مثل؛ البوندسليجا 9 ألقاب وكأس ألمانيا 3 ألقاب وكأس الدوري الألماني مرة 2007، وكأس السوبر الألماني 3 ألقاب ودوري أبطال أوروبا موسم 2012/13 وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مرة واحدة.