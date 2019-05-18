رياضة | أليجري: سأنهي علاقتي بيوفنتوس بكل حب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أليجري: سأنهي علاقتي بيوفنتوس بكل حب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ماسيمليانو أليجري إنه سينهي علاقته بفريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، بشكل ودي، بعد خمس سنوات ناجحة مع أكثر الأندية تتويجا بلقب الدوري.

وتحدث أليجري و أندريا أنيلي رئيس النادي في مؤتمر صحفي محرك للمشاعر اليوم السبت بملعب أليانز، وكان من الحاضرين الفريق الأول ومسؤولون في النادي.

وقال أليجري :" سيبدأ يوفنتوس من جديد بفريق رائع. أنا سعيد ومتأثر ، ولكن يكفي هذا لأننا سنحتفل بلقب الدوري غدا ووداع أندريا بارزالي. يجب أن نحتفل لأنها كانت خمس سنوات استثنائية".

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وقال أنيلي أنه لن يقوم بالرد على أية أسئلة تستفسر عن اسم المدير الفني الجديد للفريق.

ووجه أنيلي الشكر للمدرب لـ"إغلاق واحدة من لحظات يوفنتوس غير العادية" وأهداه قميصا مع كلمات "التاريخ وحده".

وقاد أليجري فريق يوفنتوس للفوز بآخر خمس ألقاب للدوري الإيطالي، وأربع ألقاب لكأس إيطاليا ولقبين لكأس السوبر ، ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا في 2015 و2017 وودع مع الفريق المسابقة من دور الثمانية ثلاث مرات.