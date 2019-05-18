رياضة | ريبيري يتخطى إنجاز "روبن ولام" مع بايرن ميونيخ

ساهم فرانك ريبيري في فوز نادي بايرن ميونيخ على آينتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدف في ختام مسابقة الدوري الألماني ليتوج البافاري للقب للمرة السابعة على التوالي.

وجاءت خماسية بايرن ميونيخ في شباك آينتراخت فرانكفورت اليوم عن طريق كلاً من؛ "كومان ودافيد آلابا وريناتو سانشيز وفرانك ريبيري وآريين رون".

كما أصبح الفرنسي الدولي فرانك ريبيري هو أول لاعب يحقق لقب الدوري الألماني 9 مرات، بينما هؤلاء حققوا اللقب 8 مرات فقط (آريين روبن، توماس مولر، باستيان شفاينشتايجر، محمد شول، أوليفير كان، فيليب لام).

ويحتل نادي بايرن ميونيخ المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم برصيد 78 نقطة من 34 مباراة حيثُ فاز 24 مباراة وتعادل 6 مباريات وخسر 4 مباريات.