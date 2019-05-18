رياضة | ليفاندوفسكي يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفاندوفسكي يتصدر قائمة هدافي الدوري الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نال البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ لقب هداف الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل ليفاندوفسكي 22 هدفا هذا الموسم ليتصدر قائمة الهدافين ويساهم في قيادة بايرن للقبه السابع على التوالي في البوندسليجا.

ولم ينجح ليفاندوفسكي في تسجيل أي أهداف خلال الجولة الأخيرة من الدوري الألماني اليوم السبت التي حسم خلالها بايرن اللقب عبر الفوز الكاسح على ضيفه اينتراخت فرانكفورت 5 /1.

وجاء الإسباني باكو الكاسير لاعب بوروسيا دورتموند في المركز الثاني في قائمة الهدافين برصيد 18 هدفا.