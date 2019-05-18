رياضة | مدرب طائرة الترسانة مدربآ لمنتخب مصر للشباب ببطولة العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب طائرة الترسانة مدربآ لمنتخب مصر للشباب ببطولة العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الإتحاد المصرى للكرة الطائرة بإختيار نصر على حسين على المدير الفنى للفريق الترسانة للكرة الطائرة لتولية منصب المدرب العام للمنتخب القومى تحت ١٩ عام خلال بطولة العالم .

ومن المقرر ان تقام البطولة بداية من ١٠ مايو حتى ٣٠ أغسطس بدولة تونس .