رياضة | الفرعون الصغير على سلامة يستعد للموسم الصيفى لبطولات الجولف الدولية فى أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الفرعون الصغير على سلامة يستعد للموسم الصيفى لبطولات الجولف الدولية فى أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفرعون الصغير الصاعد على سلامة ذو التسع سنوات لاعب نادى جولف اليجريا للموسم الصيفى للبطولات الدولية للجولف فى اوروبا .

وبدأ العد التنازلى لمشاركة على سلامة مع قرب خوضه منافسات بطولة هولندا التى يسافر اليها يوم الخميس المقبل .

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ويخوض على سلامة موسمه الصيفى هذا العام وفقا لبرنامج وخطة اعداد فنية وبدنية تستمر على مدار خمس سنوات ينفذها الثلاثى المدير الفنى الهولندي فان يورجن ومخطط الاحمال الدكتور مؤمن عبد الجواد ومحلل الاداء الحركى الدكتور منصور عطالله.

ويحظى اللاعب على سلامة بدعم من نادى جولف اليجريا من خلال توفير الملعب للتدريب وفقا لتوجهات شركة السادس من اكتوبر وبالتعاون مع شركة ترون بمساندة المواهب الصاعدة والواعدة فى الجولف .

وتركز شركة السادس من اكتوبر وترون على دعم وتنمية رياضة الجولف من خلال انشاء وإدارة ملاعب جولف على اعلى مستوى تماثل افضل الملاعب العالمية منها حاليا اليجريا ومدينتى لاسيما مع التوقعات المرتقبة بحدوث طفرة فعلية فى رياضة الجولف بمصر تماشيا مع تنامى سياسة الدولة باستضافة كبريات الاحداث الرياضية العالمية فى كافة اللعبات من بينها الجولف الذى يمتلك كل المقومات للنجاح فى هذا الإتجاه.

ويهتم وزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحى اهتماما واضحا بتسويق مصر رياضيا برفع جاهزية الملاعب لتضاهي افضل الملاعب العالمية والاهتمام باللاعبين الصغار لكي يتم اعدادهم اكاديميا وفق طرق علمية مما يميز هذه الفترة وجود وزير اكاديمي حاصل علي الدكتوراة في التسويق الرياضي بالاضافة لكونة بطل سابق للكاراتيه.