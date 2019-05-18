رياضة | أهداف مباراة - بايرن ميونخ 5 × 1 آينتراخت فرانكفورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - بايرن ميونخ 5 × 1 آينتراخت فرانكفورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الرابطة التونسية المحترفة الأولى
النجم الساحلي
0
x
16:00
0
الترجي الرياضي
ليفانتي
2
x
13:00
2
أتلتيكو مدريد
إشبيلية
2
x
16:15
0
أتلتيك بيلباو
أودينيزي
3
x
15:00
2
سبال
ساسولو
-
x
20:30
-
روما
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
5
x
15:30
1
آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا مونشنجلادباخ
0
x
15:30
2
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
21:00
-
ديجون
نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي
2
x
18:00
0
واتفورد