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رياضة | أهداف مباراة - بايرن ميونخ 5 × 1 آينتراخت فرانكفورت

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - بايرن ميونخ 5 × 1 آينتراخت فرانكفورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الرابطة التونسية المحترفة الأولى

النجم الساحلي

0

x
16:00

0

الترجي الرياضي

ليفانتي

2

x
13:00

2

أتلتيكو مدريد

إشبيلية

2

x
16:15

0

أتلتيك بيلباو

أودينيزي

3

x
15:00

2

سبال

ساسولو

-

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x
20:30

-

روما

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

5

x
15:30

1

آينتراخت فرانكفورت

بوروسيا مونشنجلادباخ

0

x
15:30

2

بوروسيا دورتموند

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

-

x
21:00

-

ديجون

نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي

2

x
18:00

0

واتفورد

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