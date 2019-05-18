اونلاين | HD يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر 18-5-2019 في كأس نهائي الإتحاد الإنجليزي HD

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سيكون أمام مانشستر سيتي عقبة أخيرة لكي يصبح أول فريق إنجليزي يفوز بالبطولات الثلاث المحلية في موسم واحد، وذلك عندما يواجه واتفورد يوم السبت في ملعب ويمبلي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وتأتي هذه المباراة بعد ستة أيام من حسم مانشستر سيتي لقب الدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي، وبعد أن توج الفريق في فبراير الماضي بلقب كأس الرابطة الإنجليزية.

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر 18-5-2019 في كأس نهائي الإتحاد الإنجليزي Key Sport

ويسعى مانشستر سيتي للفوز بلقبه السادس في كأس الاتحاد، الأول منذ 2011، عندما يخوض المباراة النهائية للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

في الوقت نفسه، وصل فريق واتفورد للمباراة النهائية مرة واحدة فقط في تاريخه، وخسرها أمام إيفرتون صفر - 2 وكان ذلك في 1984.

إنجازات واتفورد

وتغلب واتفورد على ثلاث فرق يلعبون في الدوري الإنجليزي الممتاز في البطولة حتى الآن، من بينهم قلب تأخره إلى فوز أمام وولفرهامبتون في الدور قبل النهائي.

وفي هذه المباراة، كان فريق وولفرهامبتون متقدما بفارق هدفين حتى قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة ، إلا أن فريق واتفورد قاتل بضراوة واستطاع مد المباراة لشوطين إضافيين تمكن خلالهما جيرارد ديولفيو من تسجيل هدف ليفوز واتفورد 3 - 2.

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر 18-5-2019 في كأس نهائي الإتحاد الإنجليزي Key Sport

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وقال تروي ديني قائد الفريق: لم يتم استدعاؤنا من خلال بطاقة حظ تم سحبها للعب أمام مانشسترسيتي في المباراة النهائية، نحن نستحق هذا. نعلم ما يجب أن نفعله، ولدينا الإمكانيات لتسجيل الأهداف. لم نعد فريق واتفورد القديم- نحن نصبح فريقا لا يغرب الأخرون في مواجهته.

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر 18-5-2019 في كأس نهائي الإتحاد الإنجليزي Key Sport

ويستعيد واتفورد مدافعه جوزيه هوليباس بعد أن تم إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها أمام ويستهام في الدوري الإنجليزي.

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر 18-5-2019 في كأس نهائي الإتحاد الإنجليزي Key Sport

ويدخل مانشستر سيتي المباراة بصفوف مكتملة باستثناء فرناندينيو، لاعب خط الوسط، الذي لم يتأكد شفاؤه بعد من إصابته في الركبة التي تعرض لها أمام مانشستر في أبريل الماضي.

ويأتي الفريقان من نهايتين مختلفتين لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

فبعد الانتصار على وولفرهامتون، فاز واتفورد في مباراة واحدة فقط في آخر ست مباريات بالدوري الذي انهاه في المركز الحادي عشر، بفارق 48 نقطة خلف مانشستر سيتي.

يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر 18-5-2019 في كأس نهائي الإتحاد الإنجليزي Key Sport

وخسر مانشستر سيتي مباراة واحدة فقط في آخر 22 مباراة في كافة المسابقات، وفاز في آخر 14 مباراة بالدوري، في ظل وجود صراع كبير مع ليفربول. وفاز مانشستر سيتي بالمباراتين اللتين جمعت الفريقين بالدوري، ليتفادى مانشستر سيتي الخسارة في 15 مباراة متتالية أمام واتفورد، محققا خلالها 12 انتصارا وذلك من عام 1989.

ويخشى مانشستر سيتي من تكرار ما حدث في 2013 عندما خسر مانشستر سيتي المباراة النهائية أمام ويغان صفر - 1 في الدقيقة الأخيرة بهدف سجله بن واتسون.