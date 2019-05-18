اونلاين | كورة ستار الان مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد Yalla Shoot اليوم كورة لايف بث مباشر مباراة السيتي اليوم

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كورة ستار الان مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد Yalla Shoot اليوم كورة لايف بث مباشر مباراة السيتي اليوم

يفتح استاد ويمبلي أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين مانشسترسيتي وواتفورد يوم السبت 18 مايو 2019 ميلادياً، الموافق 13 رمضان 1440 هجرياً، وذلك في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي 2018-2019.

أحتفظ السيتيزنس بلقب الدوري الإنجليزي بعد الفوزعلى برايتون بأربعة أهداف مقابل هدف، في الجولة الـ38 والأخيرة من عمر المسابقة، ليرفع رصيده إلى 98 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني، ليحسم أبناء جوارديولا لقب البريميرليج السادس في تاريخه والثاني على التوالي، فحتى الآن استطاع الأزرق السماوي أن يحقق منذ بداية الموسم 32 انتصار، وتعادل في 2 مباريات، وتلقى اربع هزائم.

كورة ستار الان مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد Yalla Shoot اليوم كورة لايف بث مباشر مباراة السيتي اليوم

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كانت آخر مباريات واتفورد في البريميرليج أمام وست هام يونايتد، وخسروا في هذا اللقاء برباعية مقابل هدف وحيد، ليحتل الفريق حاليًا المركز الحادي عشر في جدول الترتيب برصيد 50 نقطة خلف وست هام صاحب المركز العاشر، فبعد 38 مباراة استطاع الفريق تحقيق الانتصار في 14 مباراة، وتعادل في 8 وخسر 16 مباراة.

الغيابات والتشكيل المتوقع لمانشستر سيتي

سيستمرغياب كلاً من كلاوديو برافو وبينجامين ميندي عن مانشستر سيتي بداعي الإصابة، كما قد عاد فيرناندينيو من الإصابة ولكن لا نظن بأنه سيتم الدفع به في المباراة، ولن يفتقد السيتيزينس لأي لاعب آخر بداعي.

كورة ستار الان مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد Yalla Shoot اليوم كورة لايف بث مباشر مباراة السيتي اليوم

سيبدأ جوارديولا بنفس طريقته وتشكيلته المعتادة، وسيدفع بالثنائي فينسينت كومباني وإيميرك لابورتي في قلب الدفاع، وسيعتمد على أوليكساندر زينتشينكو في المركز الظهير الأيسر، وكايل ووكر كظهير أيمن، بينما في خط الوسط سيتواجد دي بروينه، إلكاي جوندوجان، ديفيد سيلفا، وسيتولى قيادة خط الهجوم الثلاثي، ستيرلينج، ساني، أجويرو.