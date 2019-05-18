اونلاين | كورة ستار winner مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اون لاين بث مباشر مباراة مانشستر سيتي اليوم HD كورة لايف KEy SporT

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة ستار winner مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اون لاين بث مباشر مباراة مانشستر سيتي اليوم HD كورة لايف KEy SporT والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز البريمرليج للعام الثاني على التوالي للحصول على لقب الكأس الإنجليزي وتحقيق الثنائية هذا العام حين يلتقي السيتي مع واتفورد في مباراة الليلة من أجل الحصول على بطولة جديدة تضاف للسجل التدريبي الكبير للفيلسوف بيب جوارديولا، وقد فاز السيتي بالدوري بعد الرباعية أمام برايتون برصيد 98 نقطة، ويسعى السيتي لإنهاء الموسم ببطولة جديدة تكتب في تاريخ الفريق الكبير.

موعد مباراة السيتي وإيفرتون والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم مباراة مانشستر سيتي وواتفورد في نهائي الكأس الإنجليزية في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة على قناة Bein Sports 2 بتعليق الرآئع على محمد علي، ويسعى السيتي لتحقيق الدوري والكأس معاً من أجل إسعاد الجماهير.

Advertisements

نتيجة مباراة السيتي وواتفورد اليوم لحظة بلحظة

الموج الأزرق يسعى اليوم لتحقيق البطولة الثانية له في أقل من شهر بعد أن حصل على لقب الدوري العام هذا الموسم بعد صراع كبير مع ليفربول، حيث أنهى السيتي الدوري بفارق نقطة واحدة عن الوصيف ليفربول، ونتابع مع حضراتكم كل جديد بخصوص مباراة الكأس تابعونا في بث مباشر

السيتي وواتفورد صراع من نوع خاص اليوم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، أبناء جوارديولا على موعد مع المجد اليوم.