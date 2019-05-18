اونلاين | رابطhdمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر اليوم السبت 18- 5 - 2019 فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي -kora star

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابطhdمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر اليوم السبت 18- 5 - 2019 فى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي -kora star والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الخليج 365 مباريات خدمة مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد ، بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، يلتقي فريق مانشستر سيتي نظيره نادي واتفورد مساء غد السبت في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم، ويسعى أبناء المدرب الأسباني “بيب جورديولا” لمواصلة الهيمنة على البطولات الإنجليزية للعام الثاني على التوالي، وذلك بعدما استطاع رفاق أجويرو حصد لقب البطولة الأغلى في إنجلتر “الدوري الإنجليزي الممتاز”.

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رابط السيتي واتفورد بث مباشر استطاع مانشستر سيتي حسم لقب البريمرليج لمرة الثانية على التوالي على حساب غريمه ليفربول، حيث حصد صاحب الرداء السماوي الفاتح جمع 98 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الريدز الذي جمع 97 نقطة، على الجانب الآخر يدخل واتفورد اللقاء عاقدا العزم على حصد هذا بطولة حتى يتمكن من المشاركة في بطولة الدوري الأوروبي 2020 بعد أن تأكد عد احتلاله إحدى المراكز المؤهلة للبطولة من الدوري، حيث أنهى واتفورد بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم في المركز الحادي عشر ب50 نقطة.

موعد مباراة مانشستر سيتي وواتفورد :

السيتي بث مباشر الان تنطلق مباراة مانشستر سيتي وواتفورد في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة السادسة مساء غد السبت على أرضية ملعب “ويمبلي”، وتذاع المباراة حصريا على سلسلة قنوات بي ان سبورت الرياضية الناقل الحصري للبطولات الإنجليزية في الشرق الأوسط.

مشاهدة مباراة السيتي واتفورد الان

مشاهدة مباراة مان سيتي اليوم التقى فريق مانشستر سيتي في مباراته الأولى بالبطولة فريق روترودام يونايتد حيث انتهت بنتيجة 7-0 للسيتي، ليتواجه مانشستر سيتي مع بيرنلي العنيد لكنه يتغلب عليه بخماسية نظيفة، وفي دور ال16 من البطولة أوقعت القرعة السيتي أمام نيوبورت كاونتي.

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ماشستر سيتي بث مباشر وكالعادة تمكن السيتي من حسم اللقاء لصالحه بأربعة أهداف مقابل هدف، فيما واجه سوانسي سيتي فريق مانشستر سيتي في الدور ربع النهائي من البطولة، لكن بطل الدوري الإنجليزي تمكن أيضا من تخطي تلك العقبة بعد مباراة صعبة انتهت بنتيجة 3-2، وفي نصف النهائي التقى مانشستر سيتي نظيره برايتون هوف ألبيون ويقصيه بنتيجة 1-0.

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الان مباشر مان سيتي أوقعت القرعة واتفورد في اولى مباريات البطولة أمام ووكينج واستطاع صاحب الراداء الأصفر والأسود الفوز 2-0، ليتأهل واتفورد إلى الدور التالي لتوقعه القرعة مع نيوكاسل يونايتد ويتخطاه بهدفين مقابل لا شئ، وفي دور ال16 التقى واتفورد نظيره كوينز بارك رينجرز وانتهت بفوز الأول 1-0.

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رابط السيتي مباشر بدون تقطيع على كورة لايف وفي يوم السبت الموافق 16 مارس التقى نادي واتفورد العنيد كريستال بالاس ضمن مباريات الدور ربع النائي من كأس الاتحاد الإنجليزي، وانتهت المباراة 2-1 لصالح واتفورد، وفي نصف النهائي تقابل كلا من واتفورد وولفرهامبتون في مباراة صعبة انتهت 3-2 لواتفورد بعد اللجوء للوقت الإضافي.