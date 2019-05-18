اونلاين | Manchester CITY مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم أمام واتفورد- كورة لايف Manchester CITY

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Manchester CITY مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم أمام واتفورد- كورة لايف Manchester CITY ويفتقد مانشستر سيتى فى مباراة اليوم كلاوديو برافو وبينجامين ميندى بسبب الإصابة، وجاء تشكيل مان سيتي المتوقع أمام واتفورد كالتالى: إيدرسون فى حراسة المرمى - زينتشينكو - إيميرك لابورتى - فينسنت كومبانى - كايل ووكر - دى بروين - إلكاى جوندوجان - بيرناردو سيلفا - ليروى سانى - سيرجيو أجويرو - ورحيم ستيرلينج. فى حين جاء تشكيل واتفورد المتوقع ضد مانشستر سيتي كالتالى: بن فوستر فى حراسة المرمى - خوسيه هوليباس - أدريان ماريابا - كريج كاثكارت - داريل يانمات - روبيرتو بيريرا - عبد الله دوكوري - ناثانيل تشالوباه - ويل هيوز - جيرارد ديولوفيو - تروي ديني. Manchester CITY مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم أمام واتفورد- كورة لايف Manchester CITY

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