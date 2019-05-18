اونلاين | لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر live hd

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لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر live hd

يسعى مانشستر سيتي للفوز ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة السادسة في تاريخه عندما يواجه واتفورد في السادسة مساء اليوم بملعب "ويمبلي" في المباراة النهائية.

لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر live hd

ويطمح مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية التاريخية بضم كأس الاتحاد إلى سلسلة البطولات المحلية التي توج بها الموسم الحالى، وهو الانجاز الذي لم يسبق أن حققه ناد آخر فى إنجلترا.

لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر live hd

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وحصل مانشستر سيتى على كأس الرابطة والدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" ساعياً لحصد كأس الاتحاد.

وتبدو حظوظ مانشستر سيتى فى تحقيق الفوز على واتفورد ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي هى الأوفر، بعدما تذوق الفريق السماوى فى المباريات الـ 14 الأخيرة بمسابقة الدورى، كما أنه تغلب على واتفورد ذهاباً وإياباً فى الدوري.

لايف CBC Sport HD | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر live hd

وحجز مانشستر سيتي مقعده في نهائي كأس الاتحاد بعدما تفوق على برايتون بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدور نصف النهائي، بينما تغلب واتفورد على ولفرهامبتون بنتيجة 3 – 2 عقب الوقت الاضافي.