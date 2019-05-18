اونلاين | رابط Taktikora مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر (Sky Sport) تابع مباراة مانشستر سيتي يلا شوت KoRa

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Link Youtube مانشستر سيتي وواتفورد كأس الاتحاد الإنجليزى بث مباشر (Manchester City VS Watford)

تقام اليوم السبت مباراة مانشستر سيتي وواتفورد والتي تجمع الفريقين على ملعب إستاد ويمبلي لحساب مباريات نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

Link Youtube مانشستر سيتي وواتفورد كأس الاتحاد الإنجليزى بث مباشر (Manchester City VS Watford)

Link Youtube مانشستر سيتي وواتفورد كأس الاتحاد الإنجليزى بث مباشر (Manchester City VS Watford)

مباراة مانشستر سيتي ضد واتفورد نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي

وقبل اللقاء تمكن السيتزينز من العبور إلى المباراة النهائية بعد أن تخطوا في الدور الماضي فريق نادي برايتون بهدف واحد مقابل لا شيء سجله اللاعب جابرييل جيسوس في المباراة التي احتضنها ملعب ويمبلي يوم السبت السادس من أبريل.

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Link Youtube مانشستر سيتي وواتفورد كأس الاتحاد الإنجليزى بث مباشر (Manchester City VS Watford)

في المقابل تمكن واتفورد بعد ملحمة ضد وولفرهامبتون من تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد على ملعب ويمبلي أيضاً يوم الأحد السابع من أبريل في نصف النهائي الآخر.

Link Youtube مانشستر سيتي وواتفورد كأس الاتحاد الإنجليزى بث مباشر (Manchester City VS Watford)

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة السابعة مساءاً بالتوقيت المحلي لام القرى " المملكة العربية السعودية تمام الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت العالمي جرينيتش +GMT.

Link Youtube مانشستر سيتي وواتفورد كأس الاتحاد الإنجليزى بث مباشر (Manchester City VS Watford)

وفيما يخص القنوات الناقلة فسوف تذاع المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2 ويديرها تحكيمياً الحكم الدولي كيفين فريند