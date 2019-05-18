اونلاين | Man City بث مباشر مباراة مانشستر سيتى وواتفورد| يلا شوت كأس الاتحاد كورة لايف

أعلن بيب جوارديولا عن تشكيلة فريقه مانشستر سيتي أمام واتفورد , في نهائي كاس الاتحاد الإنجليزي على أرضية ملعب ويمبلي في العاصمة لندن .

وجائت التشكيلة الرسمية كالأتي :

ايدرسون- زينشينكو – لابورت – كومباني – ووكر- ديفيد سيلفا – جوندوجان – بيرناردو سيلفا- سترلينج – جيسوس – محرز.