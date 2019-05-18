اونلاين | Man City بث مباشر مباراة مانشستر سيتى وواتفورد| يلا شوت كأس الاتحاد كورة لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Man City بث مباشر مباراة مانشستر سيتى وواتفورد| يلا شوت كأس الاتحاد كورة لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
Man City بث مباشر مباراة مانشستر سيتى وواتفورد| يلا شوت كأس الاتحاد كورة لايف
أعلن بيب جوارديولا عن تشكيلة فريقه مانشستر سيتي أمام واتفورد , في نهائي كاس الاتحاد الإنجليزي على أرضية ملعب ويمبلي في العاصمة لندن .
وجائت التشكيلة الرسمية كالأتي :
ايدرسون- زينشينكو – لابورت – كومباني – ووكر- ديفيد سيلفا – جوندوجان – بيرناردو سيلفا- سترلينج – جيسوس – محرز.