اونلاين | FE EL3ARDA.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر اليوم السبت LIVE HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر FE EL3ARDA.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر اليوم السبت LIVE HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نحو تحقيق الثلاثية، سيكون رجال المدرب بيب جوارديولا على موعد مع التاريخ حينما يخوضون نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد واتفورد.

مانشستر سيتي يسعى للفوز بالثلاثية بعدما حقق لقب كأس كاراباو، ومن بعدها الدوري الإنجليزي بعد صراع طويل مع ليفربول، والآن يسعى لحسم لقب كأس الاتحاد الإنجليزي.

بينما سيسعى واتفورد لقلب الطاولة وتحقيق المعجزة وإنجاز اللقب الأوحد له هذا الموسم، لكنه سيصطدم بأحد أقوى الفرق في العالم في الوقت الراهن.

ملعب مباراة مانشستر سيتي وواتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

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تقام مباراة مانشستر سيتي وواتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وواتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تقام مباراة مانشستر سيتي وواتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت جرينتش.

القناة الناقلة لـ مباراة مانشستر سيتي وواتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر سيتي وواتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2.

حكم مباراة مانشستر سيتي وواتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

يدير مباراة مانشستر سيتي وواتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الحكم كيفين فريند.