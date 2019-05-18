اونلاين | بث الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد مباشر كورة لايف بدون تقطيع| ماتش السيتي ضد واتفورد FA cup

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نحو تحقيق الثلاثية، سيكون رجال المدرب بيب جوارديولا على موعد مع التاريخ حينما يخوضون نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد واتفورد.

بث الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد مباشر كورة لايف بدون تقطيع| ماتش السيتي ضد واتفورد FA cup

مانشستر سيتي يسعى للفوز بالثلاثية بعدما حقق لقب كأس كاراباو، ومن بعدها الدوري الإنجليزي بعد صراع طويل مع ليفربول، والآن يسعى لحسم لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بينما سيسعى واتفورد لقلب الطاولة وتحقيق المعجزة وإنجاز اللقب الأوحد له هذا الموسم، لكنه سيصطدم بأحد أقوى الفرق في العالم في الوقت الراهن.

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بث الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد مباشر كورة لايف بدون تقطيع| ماتش السيتي ضد واتفورد FA cup

ملعب مباراة مانشستر سيتي وواتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث تقام مباراة مانشستر سيتي وواتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي، وتقام مباراة مانشستر سيتي وواتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت جرينتش.

بث الاسطورة livehd7 مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد مباشر كورة لايف بدون تقطيع| ماتش السيتي ضد واتفورد FA cup

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وواتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 2، ويدير مباراة مانشستر سيتي وواتفورد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الحكم كيفين فريند.