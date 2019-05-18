انت الان تتابع كيف بدأ لاسارتي الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ١٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

لاسارتى

يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت، على ملعب التتش للحديث عن تحديات المحطات الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، ومواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة، من مسابقة الدورى، كما يواصل الجهاز الفني مشاهدة ملخص مباريات الدراويش الأخيرة للوقوف على بعض النقاط الفنية قبل مواجهة الفريقين المؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري.

ويخضع علي لطفي حارس الفريق، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم لتحديد فرص مشاركته في المران خلال المرحلة المقبلة ومدى تحسن حالته. واشتكى لطفي من إصابة في الركبة، أبعدته عن المشاركة الجماعية وأدى جلسة في الجيم يوم الخميس الماضي على هامش مران الغائبين عن مباراة إنبي الأخيرة، بينما يتحدد اليوم

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