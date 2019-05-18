كيف بدأ لاسارتي الاستعداد لمواجهة الإسماعيلي؟

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تحرير:أحمد ثروت ١٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
لاسارتى
يعقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت، على ملعب التتش للحديث عن تحديات المحطات الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز، ومواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة، من مسابقة الدورى، كما يواصل الجهاز الفني مشاهدة ملخص مباريات الدراويش الأخيرة للوقوف على بعض النقاط الفنية قبل مواجهة الفريقين المؤجلة من الأسبوع الـ18 في بطولة الدوري.
ويخضع علي لطفي حارس الفريق، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم لتحديد فرص مشاركته في المران خلال المرحلة المقبلة ومدى تحسن حالته. واشتكى لطفي من إصابة في الركبة، أبعدته عن المشاركة الجماعية وأدى جلسة في الجيم يوم الخميس الماضي على هامش مران الغائبين عن مباراة إنبي الأخيرة، بينما يتحدد اليوم
ويخضع علي لطفي حارس الفريق، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم لتحديد فرص مشاركته في المران خلال المرحلة المقبلة ومدى تحسن حالته.
واشتكى لطفي من إصابة في الركبة، أبعدته عن المشاركة الجماعية وأدى جلسة في الجيم يوم الخميس الماضي على هامش مران الغائبين عن مباراة إنبي الأخيرة، بينما يتحدد اليوم موقفه من المشاركة في التدريبات الجماعية خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه يواصل كريم نيدفيد لاعب الفريق تنفيذ جلساته العلاجية التي يخضع لها وفقا للبرنامج الذي حدده الطبيب الألماني الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة.
ويؤدي نيدفيد جلساته العلاجية في خطوة أولى على طريق العودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي عقب الانتهاء بشكل كامل من البرنامج الذي يخضع له.
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