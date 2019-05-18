ليفاندوفسكي يتوج بجائزة هداف البوندسليجا

نال البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، لقب هداف الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل ليفاندوفسكي، 22 هدفًا هذا الموسم ليتصدر قائمة الهدافين ويساهم في قيادة بايرن للقبه السابع على التوالي في البوندسليجا.

ولم ينجح ليفاندوفسكي في تسجيل أي أهداف خلال الجولة الأخيرة من الدوري الألماني اليوم السبت، التي حسم خلالها بايرن اللقب عبر الفوز الكاسح على ضيفه آينتراخت فرانكفورت (5-1).

وجاء الإسباني باكو ألكاسير لاعب بوروسيا دورتموند في المركز الثاني في قائمة الهدافين، بـ18 هدفًا.