بواتينج ينضم لقائمة إصابات برشلونة

أصدر نادي برشلونة، مساء اليوم السبت، بيانًا بخصوص الغاني كيفن برينس بواتينج مهاجم الفريق، والذي تعرض لإصابة مؤخرًا.

ونشر الحساب الرسمي لبرشلونة على "تويتر": "بواتينج لديه انزعاج في الركبة اليسرى، واللاعب سيغيب، وعودته تعتمد على مدى تطور حالته".

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن بواتينج لن يلحق بمواجهة إيبار غدًا الأحد، كما توجد شكوك حول لحاقه بنهائي كأس الملك ضد فالنسيا.

يُذكر أن بواتينج لم يُسجل أي هدف منذ انضمامه لصفوف البارسا على سبيل الإعارة من ساسولو في يناير الماضي، حيث شارك في 4 مباريات، 3 في الليجا ومباراة في الكأس، بمجموع 303 دقائق.

وينضم بواتينج بذلك لقائمة المصابين التي تضم عثمان ديمبلي ولويس سواريز وكوتينيو وآرثر ميلو ورافينيا، وتير شتيجن.