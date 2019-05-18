نهائي كأس الاتحاد.. مانشستر سيتي وواتفورد.. التشكيل

أعلن كلا من مانستر سيتي وواتفورد تكشيل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي "FA Cup" بين مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي وواتفورد على ملعب ويمبيلي في العاصمة لندن.
ويتطلع بطل الدوري الإنجليزي للفوز بلقبه السادس في كأس الاتحاد والأول منذ 2011، في الوقت الذي وصل فيه واتفورد للمباراة النهائية مرة واحدة فقط وخسرها أمام إيفرتون (2-0) في 1984.
ويسعى رجال المدرب بيب جوارديولا لدخول التاريخ، حيث قد يصبح السيتي أول فريق إنجليزي يفوز بالبطولات الثلاث المحلية في موسم واحد، بعد التتويج بلقبي بريميرليج وكأس الرابطة.
تشكيل مانشستر سيتي: إديرسون، والكر، كومباني، لابورت، زينشينكو، جوندوجان، ديفيد سيلفا، محرز، بيرناردو سيلفا، ستيرلنج، وجيسوس.
تشكيل واتفورد: جوميز، فيمينيا، كاثكارت، ماريابا، هوليباس، هيوز، كابو، دوكوريه، بيريرا، ديلوفيو، ودييني.
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