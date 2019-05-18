شكرا لقرائتكم اتحاد كرة اليد يقتصر حضور مباريات الدورة الثلاثية على أعضاء الأندية المتبارية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سعيد عبد المنعم رئيس لجنة المسابقات بإتحاد كرة اليد على أن حضور مباريات الدورة الثلاثية لتحديد بطل السوبر للموسم المحلى 2018 / 2019 تقتصر على حاملى بطاقات الإتحاد و أعضاء الأندية المتبارية فقط .

ومن المقرر أن تقام الدورة الثلاثية أيام ، 27 ، 28 ، 29 مايو الجارى ، حيث يشهد اليوم الأول منافية بين الأهلى و سبورتنج ، قبل أن يلتقى سبورتنج مع طلائع الجيش فى اليوم التالى و فى الختام يتقابل الأهلى مع طلائع الجيش .

و تقام الدورة الثلاثية على صالة أكتوبر الدولية فى تمام العاشرة مساء .

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