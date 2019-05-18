شكرا لقرائتكم فترة إعداد الترسانة أول يونيو المقبل استعدادا للموسم المقبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر علاء ميهوب المدير الفنى للترسانة على أن يكون الاول من يونيو المقبل بداية فترة الإعداد للفريق استعدادا للموسم المقبل . كان مجلس ادارة الترسانة برئاسة طارق سعيد قد عقد بالأمس مؤتمرا صحفيا بمقر النادى بميت عقبة للإعلان عن الجهاز الفنى للفريق والذى يتكون من كريم حسن شحاته مديرا للكرة وعلاء ميهوب مديرا فنيا ومؤمن عبدالغفار مدربا وائل الجميل مدرب مساعد وعصام محمود مدربا لحراس المرمى . ومن المقرر أن تكون الفترة الاولى عبارة عن تعارف بين اللاعببن الجدد والقدامى ثم يخرج الفريق لمعسكر مغلق يتخلله عدد من المباريات الودية ثم العودة مرة أخرى للتدريب بملعب حسن الشاذلى بميت عقبة . Advertisements

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