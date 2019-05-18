شكرا لقرائتكم مدير الكرة بالإسماعيلي: سنقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طالب صبرى المنياوى مدير الكرة بالإسماعيلى لاعبيه باللعب بشجاعة فى مباراة الاهلى المقبلة لاسيما بعد الفوز على الداخلية بهدفين دون رد أمس .
ويلتقى الدراويش مع الفريق الأحمر يوم الأربعاء القادم بالإسكندرية ، فى إطار مؤجلات الجولة الــ18 ببطولة الدورى الممتاز.
وأضاف المنياوى فى تصريحات صحفية :"الضغوط على المنافس أكبر فى ظل منافسته على لقب الدورى ، أثق فى قدرات اللاعبين على تقدم مستوى مشرف خلال تلك المباراة".
واستكمل :"الفريق يضم لاعبين مميزين ، لكن للاسف تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة ساهم بفقدان الثقة ، الأن اصبحنا أفضل ونتطور بشكل كبير من مباراة لأخرى".
وأشار مدرب الدراويش والذى قاده لتحقيق انتصار على الأهلى بثلاثية نظيفة عام 2007 :"لقاءات الأهلى دائما ما تخلق الحافز لدى اللاعبين ، لذلك سنلعب على تحقيق نتيجة إيجابية".
وأختتم المنياوى حديثه، قائلا :"سنواصل الدفع تدريجيا بالناشئين الواعدين ، تلك استراتيجيتنا التى نتمسك بها ، مصطفى فارس قدم مباراة مميزة للغاية واعتبره احد مكاسب لقاء الداخلية".
كانت هذه تفاصيل خبر مدير الكرة بالإسماعيلي: سنقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الأهلي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.