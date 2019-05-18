شكرا لقرائتكم سلة الأهلى فى مهمة البحث عن مدير فنى جديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ النادى الأهلى رحلة البحث عن مدير فنى يتولى المهمة الفنية لفريق السلة بعد اعتذار طارق خيرى عن استكمال المهمة رسميا مع الفريق فى ظل سوء النتائج فى الفترة الأخيرة واحتلال الفريق المركز الرابع في بطولة الدورى و التى توج بها فريق الزمالك .

كان الأهلي خسر امام الاتحاد السكندرى فى نصف نهائي دوري سوبر السلة best of 5 محتلا المركز الرابع بعد أن حقق بطولة المرتبط

ودخل أشرف توفيق مدرب سلة سموحة دائرة المرشحين لتولى المهمة الفنية بالموسم الجديد خاصة وأنه منشغل حاليا بمشاركة الفريق السكندرى فى نهائيات البطولة الإفريقية التى ستقام بأنجولا

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يذكر أن طارق خيرى حقق للأهلى بجولة الدورى المرتبط وكذلك البطولة الإفريقية ٢٠١٦.