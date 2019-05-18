صراع أوروبي قوي على وقع رحيل اليغري

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



يدور صراع قوي لحجز بطاقتين مؤهلتين الى دوري أبطال أوروبا وتجنب الهبوط الى الدرجة الثانية، في المرحلتين الاخيرتين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، على وقع رحيل مدرب يوفنتوس حامل اللقب ماسيميليانو اليغري.

فبعد ضمان يوفنتوس إحراز اللقب للمرة الثامنة تواليا، بفارق كبير عن نابولي الثاني الضامن ايضا مشاركته في المسابقة الاولى، تتنافس خمسة أندية على البطاقتين الثالثة والرابعة.

لكن أكثر المرشحين لخوض البطولة المرموقة انتر الثالث (66 نقطة) وأتالانتا مفاجأة الموسم (65)، فيما يبتعد كل من روما وميلان مع 62 نقطة.

وبحال فوز انتر الاحد على ارض نابولي في المرحلة 37 قبل الاخيرة، سيضمن عودته الى دور المجموعات، لكن مواجهة لاعبي المدرب لوتشانو سباليتي لن تكون سهلة على الاطلاق على أرض الوصيف في جنوب البلاد. ويحوم الشك حول مشاركة نجم هجوم انتر الارجنتيني ماورو ايكاردي المصاب بحسب ما اشارت شبكة "سكاي" الرياضية.

وتتركز الانظار على مباراة اخرى الاحد بين يوفنتوس البطل وأتالانتا الباحث عن تاهل تاريخي الى دوري الابطال.

والى اهمية المباراة بالنسبة لاتالانتا، سيخطف مدرب يوفنتوس ماسيمليانو اليغري الانظار بعد الاعلان عن تركه "السيدة العجوز".

واصدر النادي العريق الجمعة بيانا اشار فيه ان اليغري لن يكون مدربه الموسم المقبل.

وأشارت تقارير صحافية الى ان نائب الرئيس ونجم الفريق السابق بافل ندفيد خير الرئيس جاني انييلي بينه وبين اليغري، اذا اعتبر ان طلبات الاخير باجراء تغييرات جذرية في التشكيلة مبالغ فيها وغير ضرورية.

وأضافت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" ان ندفيد والمدير الرياضي فابيو باراتيتشي شكلا حائط صد في مواجهة خطط اليغري. واشار ندفيد الذي سجل 51 هدفا في 247 مباراة مع يوفنتوس بين 2001 و2009 قبل الانضمام الى مجلس الادارة في 2010، ان "هذه التشكيلة من الصعب جدا ان تتطور في سوق الانتقالات".

واستلم أليغري منصبه قبل خمس سنوات ويملك سجلا حافلا، اذ قاد "بيانكونيري" الى اللقب المحلي خمس مرات، والى التتويج بكأس ايطاليا اربع مرات، كما بلغ نهائي دوري ابطال اوروبا مرتين وخسرهما امام برشلونة الإسباني عام 2015 ومواطن الأخير ريال مدريد عام 2017.

لكن اليغري تعرض لانتقادات كثيرة بعد خروج يوفنتوس الباحث عن لقب ثالث في دوري أبطال أوروبا وأول منذ 1996، من ربع نهائي المسابقة هذا الموسم على يد أياكس أمستردام الهولندي على الرغم من تعزيز صفوفه بضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من ريال مدريد الإسباني مقابل نحو 100 مليون يورو. كما خرج من الدور ربع النهائي لكأس ايطاليا على يد اتالانتا.

Advertisements

وكانت كل الدلائل تشير الى استمرار اليغري (51 عاما) في منصبه بعد ان سخر هو نفسه من التقارير حول رحيله قريبا، مجددا عزمه البقاء في تورينو الاسبوع الماضي.

- "مدرب عظيم" -

وقال مدرب ميلان السابق في برنامج "ستريتشا لا نوتيسيا": "تطلب لامر خمس سنوات لبناء هذا الفريق، لكن الحياة تستمر.. ساذهب الى المنزل الان ثم اخذ عطلة قصيرة على الشاطىء".

وعن بديله، اضاف "لا اعرف، لكن يوفنتوس سيختار مدربا عظيما لانه فريق عظيم".

بدوره، يخوض أتالانتا المباراة بعد خسارته نهائي مسابقة الكأس ضد لاتسيو، وذلك بعد فترة رائعة لم يخسر فيها لاعبو المدرب جانبييرو غاسبيريني خلال نحو ثلاثة أشهر.

وبحظوظ أقل، يحل روما الخامس على ساسوولو العاشر، وذلك بد فوزه على يوفنتوس الاسبوع الماضي، لكن اروقة نادي العاصمة يخيم عليها ايضا رحيل قائده دانييلي دي روسي.

وعبر جمهور روما عن غضبه لعدم تجديد الإدارة عقد دي روسي المقاتل الدائم في وسط الملعب.

من جهته، يبحث ميلان عن نقاط سهلة عندما يستضيف فروزينوني وصيف القاع والهابط الى الدرجة الثانية.

أما تورينو السابع مع 60 نقطة، فسيركز اهتمامه على الصراع على المركز السادس والتأهل الى الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وفي القاع حيث هبط فروزينوني وكييفو، يدور صراع على بطاقة ثالثة بين امبولي (35)، جنوى (36)، اودينيزي (37)، بارما (38) وكالياري وبولونيا وفيورنتينا (40).