أهم 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 18 مايو 2019 ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها رسمياً.. برج العرب يستضيف مباراة الأهلى والإسماعيلى الأربعاء المقبل، السوبر المصرى والكأس يؤجلان انطلاق الدوري في الموسم الجديد.

رسمياً.. برج العرب يستضيف مباراة الأهلى والإسماعيلى الأربعاء المقبل

أعلن اتحاد الكرة إقامة مباراة الأهلى والإسماعيلى يوم 22 مايو الجارى فى الدورى على ملعب برج العرب فى الإسكندرية.

السوبر المصري والكأس يؤجلان انطلاق الدوري في الموسم الجديد

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة على إقامة السوبر المصري الذي يجمع الأهلى بطل الدورى للنسخة الأخيرة و الزمالك بصفته بطل كأس مصر نهاية شهر يوليو المقبل و تحديداً عقب إنتهاء كأس الأمم الأفريقية 2019 التى ستقام فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل ، وتحديد موعده النهائى بناء على موقف المنتخب فى أمم أفريقيا ووصوله للأدوار النهائية من عدمه.

الأهلي يرفض رحيل أجاي خلال انتقالات الصيف

رفض مسئولو النادي الاهلي الإستغناء عن النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق رغم تراجع مستواه بشكل واضح خلال المباريات الأخيرة وتمسك مسئولو القلعة الحمراء ببقاء اللاعب الذى كان أحد نجوم الفريق طوال الفترة الماضية قبل أن تؤثر الإصابة على مستواه بشكل واضح خلال المباريات الأخيرة.

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أجيري يتمسك بضم وليد سليمان رغم تراجع مستواه مع الأهلي

تمسك المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر بإنضمام وليد سليمان لاعب الأهلي لصفوف المنتخب خلال معسكر الفريق المقبل المقرر له 6 يونيو استعداداً لبطولة أمم أفريقيا التى تنطلق 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبلين على الرغم من تراجع مستوي اللاعب مؤخراً عقب عودته من الإصابة.

الأهلى يختبر على لطفى طبياً بعد تعرضه لإصابة فى الركبة

يخضع على لطفى، حارس الأهلى، لفحص طبى قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم، السبت، لتحديد فرص مشاركته فى المران خلال المرحلة المقبلة ومدى تحسن حالته.

ثلاثية الوداد البيضاوى تؤمن الزمالك أمام نهضة بركان فى الكونفدرالية

طلب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، من جهازه المعاون إعادة تجهيز شرائط الفيديو الخاصة بمباراة نهضة بركان المغربى والوداد لعرضها على لاعبى فريقه فى المحاضرة الفنية المقرر عقدها في الثانية عشرة ظهرًا.

مدرب الأهلى يتحدث عن أزمة الدكة قبل مواجهة الإسماعيلي

أكد سامى قمصان، المدرب المساعد بالأهلى، على صعوبة المباراة المقبلة أمام الإسماعيلى المقرر لها مساء الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 فى بطولة الدورى العام.