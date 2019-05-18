شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد أول يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر علاء ميهوب، المدير الفنى للترسانة، على أن يكون الأول من يونيو المقبل بداية فترة الإعداد للفريق استعدادا للموسم المقبل.

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وكان مجلس إدارة الترسانة، برئاسة طارق سعيد، عقد أمس مؤتمراً صحفياً بمقر النادى بميت عقبة، للإعلان عن الجهاز الفنى للفريق والذى يتكون من كريم حسن شحاته مديرا للكرة، وعلاء ميهوب مديرا فنيا، ومؤمن عبدالغفار مدربا، ووائل الجميل مدرب مساعدا، وعصام محمود مدربا لحراس المرمى.

ومن المقرر أن تكون الفترة الأولى عبارة عن تعارف بين اللاعببن الجدد والقدامى ثم يخرج الفريق لمعسكر مغلق يتخلله عدد من المباريات الودية ثم العودة مرة أخرى للتدريب بملعب حسن الشاذلى بميت عقبة.