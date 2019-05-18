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شكرا لقرائتكم خبر عن أجمل 10 ملكات فى ملاعب الاسكواش.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتركن مناسبة إلا ورفعن اسم مصر فى المحافل الدولية عالياً خفاقاً، بفضل العروض المميزها التى قدمنها داخل والذى شهد على صولات وجولات نجمات مصر في الاسكواش ليحصدن الألقاب العالمية .
نجاحات عديدة حققتها نجمات مصر في الاسكواش خلال السنوات الأخيرة، لتنجح رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة في اعتلاء التصنيف العالمي للسيدات كأول مصرية تحقق هذا الانجاز، قبل أن تتراجع وتحل نور الشربينى لاعبة سبورتنج محلها على مدار 14 شهراً، ثم تعود الوليلى من جديد إلى الصدارة حالياً.
وهيمنت مصر على العديد من المراكز في التوب 10، حيث سيطرت نور الطيب لاعبة هليوبوليس على المركز الثالث، فيما احتلت نوران جوهر المركز السابع، مريم متولي، سلمى هاني، نوران التركي وشقيقتها هبة التركي.
لم يكن الأمر وليد الصدفة بل هناك الكثير من النجمات سبقن في احتلال مراكز متقدمة في التصنيف العالمي، مثل إنجي خير الله وأمينة عبد القوى.
امينة عبد القوي
انجي خير الله وكريم درويش زوجها
انجي خير الله
رنيم الوليلي مع زوجها طارق مؤمن واسرتها
سلمى هانى
سلمى هاني
سلمى
مريم متولى
مريم متولي 2
مريم متولي
مريم
نور الشربينى
نور الشربيني من حفل زفاف رنيم وطارق
نور الشربيني
نور الطيب ورنيم وانجى خير الله
نور الطيب وزوجها علي فرج
نور الطيب
نور ورنيم
نور وعلي
نوران التركي وشقيقتها هبه
نوران التركي
نوران جوهر
نوران
هبة الترك
هبه الترك
هبه
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