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أجمل 10 ملكات فى ملاعب الاسكواش.. صور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يتركن مناسبة إلا ورفعن اسم مصر فى المحافل الدولية عالياً خفاقاً، بفضل العروض المميزها التى قدمنها داخل والذى شهد على صولات وجولات نجمات مصر في الاسكواش ليحصدن الألقاب العالمية .

نجاحات عديدة حققتها نجمات مصر في الاسكواش خلال السنوات الأخيرة، لتنجح رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة في اعتلاء التصنيف العالمي للسيدات كأول مصرية تحقق هذا الانجاز، قبل أن تتراجع وتحل نور الشربينى لاعبة سبورتنج محلها على مدار 14 شهراً، ثم تعود الوليلى من جديد إلى الصدارة حالياً.

وهيمنت مصر على العديد من المراكز في التوب 10، حيث سيطرت نور الطيب لاعبة هليوبوليس على المركز الثالث، فيما احتلت نوران جوهر المركز السابع، مريم متولي، سلمى هاني، نوران التركي وشقيقتها هبة التركي.

لم يكن الأمر وليد الصدفة بل هناك الكثير من النجمات سبقن في احتلال مراكز متقدمة في التصنيف العالمي، مثل إنجي خير الله وأمينة عبد القوى.

امينة عبد القوي
امينة عبد القوي

 

انجي خير الله وكريم درويش زوجها
انجي خير الله وكريم درويش زوجها

 

انجي خير الله
انجي خير الله

 

رنيم الوليلي مع زوجها طارق مؤمن واسرتها
رنيم الوليلي مع زوجها طارق مؤمن واسرتها

 

سلمى هانى
سلمى هانى

 

سلمى هاني
سلمى هاني

 

سلمى
سلمى

 

مريم متولى
مريم متولى

 

مريم متولي 2
مريم متولي 2

 

مريم متولي
مريم متولي

 

مريم
مريم

 

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نور الشربينى
نور الشربينى

 

نور الشربيني من حفل زفاف رنيم وطارق
نور الشربيني من حفل زفاف رنيم وطارق

 

نور الشربيني
نور الشربيني

 

نور الطيب ورنيم وانجى خير الله
نور الطيب ورنيم وانجى خير الله

 

نور الطيب وزوجها علي فرج
نور الطيب وزوجها علي فرج

 

نور الطيب
نور الطيب

 

نور ورنيم
نور ورنيم

 

نور وعلي
نور وعلي

 

نوران التركي وشقيقتها هبه
نوران التركي وشقيقتها هبه

 

نوران التركي
نوران التركي

 

نوران جوهر
نوران جوهر

 

نوران
نوران

 

هبة الترك
هبة الترك

 

هبه الترك
هبه الترك

 

هبه
هبه

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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