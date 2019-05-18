شكرا لقرائتكم خبر عن حضور الدورة الثلاثية لتحديد بطل سوبر اليد لحاملى بطاقات الاتحاد والأندية فقط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، أن حضور مباريات الدورة الثلاثية لتحديد بطل السوبر للموسم المحلى 2018 / 2019 تقتصر على حاملى بطاقات الاتحاد وأعضاء الأندية المتبارية فقط.
ومن المقرر أن تقام الدورة الثلاثية أيام 27 ، 28، 29 مايو الجارى، ويشهد اليوم الأول منافسة بين الأهلى وسبورتنج، قبل أن يلتقى سبورتنج مع طلائع الجيش فى اليوم التالى وفى الختام يتقابل الأهلى مع طلائع الجيش.
وتقام الدورة الثلاثية على صالة أكتوبر الدولية فى تمام العاشرة مساءً.
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