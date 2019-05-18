اخبار الرياضه

حضور الدورة الثلاثية لتحديد بطل سوبر اليد لحاملى بطاقات الاتحاد والأندية فقط

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حضور الدورة الثلاثية لتحديد بطل سوبر اليد لحاملى بطاقات الاتحاد والأندية فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، أن حضور مباريات الدورة الثلاثية لتحديد بطل السوبر للموسم المحلى 2018 / 2019 تقتصر على حاملى بطاقات الاتحاد وأعضاء الأندية المتبارية فقط.

ومن المقرر أن تقام الدورة الثلاثية أيام 27 ، 28، 29 مايو الجارى، ويشهد اليوم الأول منافسة بين الأهلى وسبورتنج، قبل أن يلتقى سبورتنج مع طلائع الجيش فى اليوم التالى وفى الختام يتقابل الأهلى مع طلائع الجيش.

وتقام الدورة الثلاثية على صالة أكتوبر الدولية فى تمام العاشرة مساءً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حضور الدورة الثلاثية لتحديد بطل سوبر اليد لحاملى بطاقات الاتحاد والأندية فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا