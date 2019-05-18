سوبر كورة.. تفاصيل 30 دقيقة رعب فى حريق الأهلى داخل "التتش"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف "سوبركورة" تفاصيل 30 دقيقة رعب عاشها مسئولو النادى الأهلى وعماله وموظفوه بسبب الحريق الذى نشب فى ملعب التتش، الذى تقام عليه تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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