شكرا لقرائتكم خبر عن المنياوى لـ نجوم الإسماعيلى: العبوا أمام الأهلى بشجاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب صبرى المنياوى، مدير الكرة بالإسماعيلى، لاعبيه باللعب بشجاعة فى مباراة الأهلى المقبلة، لاسيما بعد الفوز على الداخلية بهدفين دون رد أمس .

ويلتقى الإسماعيلى مع الأهلى الأربعاء المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى إطار مؤجلات الجولة الــ18 ببطولة الدورى الممتاز.

وأضاف المنياوى، فى تصريحات صحفية، ”الضغوط على المنافس أكبر فى ظل منافسته على لقب الدورى، أثق فى قدرات اللاعبين على تقدم مستوى مشرف خلال تلك المباراة”.

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وتابع مدرب الإسماعيلى، ”الفريق يضم لاعبين مميزين، لكن للأسف تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة ساهم بفقدان الثقة، الآن أصبحنا أفضل ونتطور بشكل كبير من مباراة لأخرى”.

وأشار مدرب الدراويش، والذى قاده لتحقيق انتصار على الأهلى بثلاثية نظيفة عام 2007، إلى أن لقاءات الأهلى دائما ما تخلق الحافز لدى اللاعبين، لذا سنلعب على تحقيق نتيجة إيجابية.

وأتم المنياوى حديثه قائلا :”سنواصل الدفع تدريجيا بالناشئين الواعدين، تلك استراتيجيتنا التى نتمسك بها، مصطفى فارس قدم مباراة مميزة للغاية واعتبره احد مكاسب لقاء الداخلية”.