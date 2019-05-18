شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يواجه زعيم الثغر بصفوف كاملة بعد عودة الثلاثى الموقوف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعيد طلائع الجيش جهود الثلاثى "إسلام جمال وتالا نداى وعلى الفيل" فى مباراة الاتحاد السكندرى المقرر لها العاشرة مساء الثلاثاء على استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدورى العام.
وغاب الثلاثى عن مباراة الطلائع الأخيرة بمسابقة الدورى أمام بتروجت والتى فاز فيها الطلائع بهدف دون رد بسبب الإيقاف، لتبدو صفوف الفريق مكتملة فى مواجهة زعيم الثغر.
ويحتل الطلائع المركز الثامن برصيد 37 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 10 وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكهم 38 هدفاً.
فيما يحتل زعيم الثغر المركز الثانى عشر برصيد 36 نقطة بعدما لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 38 هدفاً وتلقت شباكهم 51.
كانت هذه تفاصيل خبر الطلائع يواجه زعيم الثغر بصفوف كاملة بعد عودة الثلاثى الموقوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.