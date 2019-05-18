سوبر كورة.. خطة الخروج الآمن لـ"الزمالك" من المغرب وتحذير شديد لـ7 نجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرصد "سوبر كورة" خطة فريق الزمالك للخروج الآمن من مباراة نهضة بركان المغربى، على ملعب الأخير غدا الأحد، فى ذهاب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وكذلك توجيه إنذار شديد اللهجة لـ 7 لاعبين من نجوم القلعة البيضاء. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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