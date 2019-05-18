شكرا لقرائتكم خبر عن هشام التهامى يتوجه إلى الصين 20 مايو لحضور اجتماعات الاتحاد الدولى للريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه هشام التهامى، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، إلى الصين يوم 29 مايو الجارى لحضور اجتماعات الاتحاد الدولى والعربى والأفريقى والبحر المتوسط للعبة المقرر لها الفترة من 22 حتى 24 مايو الجارى.

ويعقد اجتماع اتحاد البحر الأبيض المتوسط يوم 22 من نفس الشهر الجارى، على أن يعقد اجتماع الاتحاد الأفريقى فى نفس اليوم.

بينما يقام اجتماع الاتحاد الدولى يوم 23 مايو الجارى ومنتدى الاتحاد الدولى واجتماع الاتحاد العربى يوم 24 من نفس الشهر.