شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..صلاح محسن يحتفل بعيد ميلاد زوجته عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر بعيد ميلاد زوجته عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام. ونشر محسن صورة عبر حسابه على انستجرام معلقاً: كل سنة وانتى طيبة يا حبيبتي. يذكر أن صلاح محسن ابتعد عن المشاركة مع الفريق الأحمر خلال المباريات الأخيرة، فلم يشارك مهاجم القلعة الحمراء سوى في 13 مباراة فقط منذ انطلاق الموسم سجل خلالهم هدفين .

صلاح محسن وزوجته

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