شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حجازى يطلب مهلة قبل البت فى عرض الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب أحمد حجازى مدافع المنتخب الوطني الأول ونادي ويست بروميتش الانجليزي مهلة حتى نهاية كأس الأمم الافريقية المقرر اقامتها فى مصر، قبل البت فى العروض التي تلقاها مؤخراً وأبرزها من النادي الأهلى، الراغب بشدة فى الحصول على خدماته لتدعيم دفاعاته.

ويضع الأهلى أحمد حجازى كخيار أول لتدعيم دفاعاته في ظل إصابة أكثر من مدافع بالفريق، لكن حجازي طلب تأجيل حسم هذا الملف خاصة وأنه حتى هذه اللحظة يرفض قطع رحلته الاحترافية والعودة لمصر، إلا أنه فضل ترك الباب مفتوحاً تحسباً لحدوث أى متغيرات.