بعد التطورات الجديدة.. 4 أسباب تُقرب صلاح من الانتقال إلى ريـال مدريد

كتب: ضياء السقا

كشف تقارير إعلامية، مؤخرا، عن تجديد ريـال مدريد الإسباني، رغبته في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، بداية من الموسم المقبل.

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" -المقربة من النادي الإنجليزي- أن زين الدين زيدان، المدير الفني للملكي، يرغب في التعاقد مع صلاح، بعدما اقترب من ضم إيدن هازاد من تشيلسي.

ويرصد الموجز في التقرير التالي 3 أسباب، قد تمهد انتقال صلاح للنادي الملكي:

1- إعجاب زيزو

أبدى زيدان، إعجابه الشديد بنجم ليفربول، خلال مؤتمر صحفي، العام الماضي، حيث تلقى المدرب الفرنسي سؤالا عن صلاح ورد قائلا: "هو لاعب عظيم، وقد أظهر ذلك فى السابق مع روما والآن مع ليفربول، وما زال شابا وقادر على التطور، لا أتحدث عن لاعبي الفرق الأخرى لكني أقدر صلاح كثيرا".

وتابع زيزو: "محمد صلاح يتطور بشكل كبير فهو لاعب شاب ويمكن أن يعطى المزيد لكرة القدم، وأنا أتابعه".

وفي تصريح سابق لزيدان، وكان حينها اللاعب المصري لازال في روما الإيطالي، قال: "محمد صلاح يمتلك سرعة رهيبة تجعله يتخطى المدافعين بسهولة فهو من أسرع اللاعبين".

وكان الأسطورة الفرنسية قد طلب من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، الموسم الماضي، التعاقد مع اللاعب المصري، نظرا لما يتمتع به من سرعة وقوة ومهارة، وبالفعل بدأ الأخير في وضع خطة للتعاقد مع نجم منتخب مصر، ولكن تمسك ليفربول بنجمه الأول، ورغبة صلاح في البقاء مع الريدز، ورحيل زيدان، أدت إلى عدم إبرام الصفقة الصيف الماضي وقتها.

2- جاريث بيل كلمة السر

لحسن حظ صلاح أنه يلعب في نفس مركز اللاعب الويلزي جاريث بيل، الذى اقترب من الرحيل عن الفريق بسبب كثرة إصاباته وتراجع مستواه بشكل كبير.

فإذا تواجد صلاح في الريال سيحجز مكانه في تشكيلة زيدان بكل سهولة.

وتعرض بيل لموجة انتقادات شديدة من جانب جماهير النادي الملكي في الوقت الحالي بسسب تراجع مستواه وظهوره بشكل متواضع جدا.

وكان بيل قد انتقل إلى ريال مدريد صيف 2013 مقابل 101 مليون يورو، كما أن النادي الملكي يدفع له كمعدل سنوي ما يقارب 34.8 مليون يورو كأجر إجمالي شامل للضرائب، وبالنهاية المردود أقل من متواضع.

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3- طموح صلاح

إذا تابعنا تطور مستوى صلاح خلال السنوات الماضية، سنجد أن أهم شيئ يعتمد عليه النجم المصري هو الطموح، وبالتالي قد يكون خيار ريال مدريد بمثابة تحدي جديد له، قد يرغب في خوضه.

أيضا صلاح قدم كل شيئ لليفربول خلال الموسمين الماضيين، ونال هداف الدوري الإنجليزي مرتين، وساهم في منافسة الريدز على لقرب البريميرليج هذا العام، حتى آخر لحظة، فضلا عن وصوله لنهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي.

4- هازرد "رفيق صلاح"

بات النجم البلجيكي، إيدن هازرد، على أعتاب الانتقال إلى ريال مدريد، قادما من تشيلسي، ومن المعروف أن نجم البلوز، صديق صلاح وتجمعهما علاقة قوية، عندما تزاملا في الفريق الأزرق، تحت قيادة جوزيه مورينيو.

فمكن الممكن أن يرى صلاح أنه سيقدم مستوى جيد رفقة هازرد، خاصة أن الأخير لاعب متعاون وليس أنانيا ويجيد صناعة اللعب، وقد يشكلا "دويتو" رائع، في الناحية الهجومية رفقة كريم بنزيما.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد ربطت بين صلاح وأندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، ويوفنتوس الإيطالي، لانتقاله لأحدهم بعد تألقه اللافت للنظر، إذ يعتبر من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وحقق صلاح انجازات عديدة، حيث جاء ثالثا في سباق جائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2018، بعد مودريتش ورونالدو، كما حصل على المركز السادس في ترتيب الكرة الذهبية التي تمنحها فرانس فوتبول.

وتوج الفرعون بلقب أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي من الكاف وهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وتُوج صلاح بلقب هداف الدوري الإنجليزي، للعام الثاني على التوالي، بـ22 هدفا، متساويا مع ساديو ماني ، وأباميانج، بعد أن فاز بجائزة الهداف الموسم الماضي بـ32 هدفا.

وحقق النجم المصري أرقما قياسيا هذا الموسم، منها أنه أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.