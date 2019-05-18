انت الان تتابع محمد صلاح ثاني أكثر اللاعبين الحاسمين في البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م
محمد صلاح
كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن قائمة مكونة من 12 لاعبًا كانوا أكثر اللاعبين الحاسمين خلال موسم 2018- 2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث تصدر البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي، القائمة وسجل 16 هدفا، وصنع 15 هدفا، ليساهم في إجمالي 31 هدفا، وجاء نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، محمد صلاح، في المركز الثاني، حيث سجل 22 هدفا، وصنع 8 أهداف، ليساهم في إجمالي 30 هدفا، بينما حل ثالثا الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، حيث سجل 21 هدفا، وصنع 8 أهداف، ليساهم في إجمالي 29 هدفا.
وحل رابعًا بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، حيث سجل 22 هدفا، وصنع 5 أهداف، ليساهم في 27 هدفا، بينما جاء في المركز الخامس رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي، حيث ساهم في 27 هدفا. بينما جاء في المركز السادس ساديو ماني، نجم ليفربول، حيث سجل 22 هدفا، وصنع هدفا، ليساهم في 23 هدفا، وحل سابعًا كالوم ويلسون،
بينما جاء في المركز السادس ساديو ماني، نجم ليفربول، حيث سجل 22 هدفا، وصنع هدفا، ليساهم في 23 هدفا، وحل سابعًا كالوم ويلسون، مهاجم بورنموث، حيث ساهم في 23 هدفا، وجاء في المركز الثامن جايمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، حيث ساهم في 22 هدفا.
بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد، جاء في المركز التاسع، حيث ساهم في 22 هدفا، بينما حل في المركز العاشر هاري كين قائد توتنهام، حيث ساهم في 21 هدفا.
وفي المركز الحادي عشر حل أليكساندر لاكازيت، مهاجم أرسنال، حيث ساهم في 21 هدفا، بينما جاء في المركز الثاني عشر ريان فريزر، لاعب بورنموث، حيث ساهم في 21 هدفا.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح ثاني أكثر اللاعبين الحاسمين في البريميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.