انت الان تتابع محمد صلاح ثاني أكثر اللاعبين الحاسمين في البريميرليج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٨ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٣٩ م

محمد صلاح

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن قائمة مكونة من 12 لاعبًا كانوا أكثر اللاعبين الحاسمين خلال موسم 2018- 2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث تصدر البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي، القائمة وسجل 16 هدفا، وصنع 15 هدفا، ليساهم في إجمالي 31 هدفا، وجاء نجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول، محمد صلاح، في المركز الثاني، حيث سجل 22 هدفا، وصنع 8 أهداف، ليساهم في إجمالي 30 هدفا، بينما حل ثالثا الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، حيث سجل 21 هدفا، وصنع 8 أهداف، ليساهم في إجمالي 29 هدفا.

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وحل رابعًا بيير إيمريك أوباميانج، مهاجم أرسنال، حيث سجل 22 هدفا، وصنع 5 أهداف، ليساهم في 27 هدفا، بينما جاء في المركز الخامس رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي، حيث ساهم في 27 هدفا. بينما جاء في المركز السادس ساديو ماني، نجم ليفربول، حيث سجل 22 هدفا، وصنع هدفا، ليساهم في 23 هدفا، وحل سابعًا كالوم ويلسون،