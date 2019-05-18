انت الان تتابع مدرب الأهلي يكشف عن خطة اللاعبين لحصد لقب الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
١٨ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
الأهلي
تحدث سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني بالنادي الأهلي، عن صعوبة مواجهة الفريق الأحمر أمام نظيره الإسماعيلي، والمقرر لها يوم الأربعاء المقبل في اللقاء المؤجل من الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الممتاز، موضحًا أن الفريق يستهدف مواصلة انتصاراته وحصد النقاط الكاملة من مباراة الدراويش. وأضاف مدرب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي اليوم: «يتبقى 3 محطات للأحمر في مشوار الدوري، ونسعى كجهاز فني ولاعبين أن تكون محطة الإسماعيلي في صالحنا، وأن يواصل الفريق السير في طريق الانتصارات وحصد الثلاث نقاط.
وأوضح قمصان: «الإسماعيلي فريق كبير ويلعب كرة قدم ممتعة، ودائمًا ما تكون المواجهات التي تجمع بين الأهلي والإسماعيلي في غاية الأهمية بغض النظر عن موقع الفريقين في جدول الدوري.. كل لاعب بالقلعة الحمراء، يقاتل من أجل الفريق، ويفكر في كيفية مساعدة الفريق سواء كان أساسيا أو يجلس على دكة البدلاء أو حتى
وقال: «وليد سليمان من اللاعبين المؤثرين في الفريق ودائما ما يصنع الفارق، لدينا ثقة كبيرة في قدراته، الفترة الماضية شهدت مشاركته في وقت أكبر خلال المباريات للعودة به إلى كامل مستواه الفني.. ونشكر جميع اللاعبين على ما قدموه خلال المرحلة الماضية، نتمنى مواصلة المشوار حتى نحصد لقب الدوري في النهاية».
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