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البرازيلي سيلفينيو مدربا لليون الفرنسي

سيخلف البرازيلي الدولي السابق سيلفينيو مدرب ليون الفرنسي برونو جينيزو بدءا من الموسم المقبل بعقد لمدة عامين، بحسب ما اشارت اذاعة "ار ام سي" الفرنسية الجمعة.

وبحسب تقارير، فان سيلفينيو قد اختاره المدير الرياضي المستقبلي ومواطنه جونينيو نجم ليون السابق.

وسيصبح سيلفينيو اول مدرب اجنبي لليون منذ وصول جان ميشال اولاس الى رئاسة النادي في 1987، وثاني مدرب اجنبي في تاريخ ليون بعد اليوغوسلافي فلاديمير كوفاتشيفيتش (1981-1983).

وبالاتصال مع وكالة فرانس برس، رفض نادي ليون التعليق على هذا الخبر.

وكان سيلفينيو (45 عاما) قد أعلن صباح الجمعة رحيله عن المنتخب البرازيلي، حيث يعمل مساعدا للمدرب تيتي، علما بانه مخول ايضا الاشراف على المنتخب الاولمبي لالعاب طوكيو 2020.

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وحتى لو لم يشرف سيلفينيو على أي فريق أول، الا انه اتجه بسرعة الى التدريب بعد اعتزاله اللعب في 2011.

ففي ايلول/سبتمبر من العام عينه، اصبح الظهير الايسر السابق مدربا مساعدا في كروزيرو. وبعد مشوار في البرازيل، انتقل الى اوروبا حيث اصبح مدربا مساعدا في انتر الايطالي (2014-2016)، قبل العودة الى الجهاز الفني لمنتخب البرازيل منذ 2016.

وأحرز سيلفينيو لقب دوري أبطال أوروبا مرتين مع برشلونة الاسباني (2006 و2009) ولقب الليغا 3 مرات ودرع المجتمع مع ارسنال الإنكليزي في 1999.

ويحتل ليون المركز الثالث في ترتيب الدوري الفرنسي راهنا قبل مرحلتين على ختام الموسم، وكان قد أعلن منتصف نيسان/أبريل الماضي ان جينيزيو الذي ينتهي عقده في 30 حزيران/يونيو المقبل لن يبقى معه.