الان تتابع بعد “الآسيوية”.. انتهاء علاقة السهلاوي بالنصر وموسى أول المغادرين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل مصعب الرويجح - الخليج 365:
تستعرض إدارة نادي النصر حاليا ملف اللاعبين الأجانب في الفريق، بعد الانتهاء من الموسم الرياضي، وحصول الفريق على بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ورفع المدرب البرتغالي روي فيتوريا، الذي يمتد عقده مع الفريق لمدة موسم ونصف، تقريرا كاملا للإدارة.
وقاد فيتوريا النصر مطلع 2019، بعد إقالة الأورجوياني كارينيو، خلفا للبرازيلي هيلدر الذي قاد الأمور بشكل مؤقت.
ومن المتوقع أن يتعاقد الفريق مع عدد من اللاعبين المحليين في خانة الدفاع، على أن يتم الاستغناء عن النيجيري أحمد موسى الذي لم يقدم المستوى المأمول منه، لأحد الأندية، لتعويض المبلغ الكبير الذي تم التعاقد به مع اللاعب، الذي كان المقرر أن يستمر عقده لمدة 4 مواسم مع النصر.
ومن المنتظر أيضا أن يتم الاستغناء عن عدد من اللاعبين المحليين، وأبرزهم محمد السهلاوي، الذي كان بعيدا عن الفريق.
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