الان تتابع رابطة الدوري السعودي تحتفل بالنسخة الأولى لجائزة نجوم الموسم الرياضي 2018 / 2019 والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

تحتفل رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، اليوم، بالنسخة الأولى من جائزتها لنجوم الموسم الرياضي 2018 / 2019، فيما تحتضن العاصمة الرياض جائزة الأفضل في ستة فروع.

يتنافس 20 لاعباً على أربعة منها بواقع خمسة مرشحين لكل فرع، وهي (جائزة أفضل مدرب، جائزة أفضل لاعب، جائزة أفضل لاعب سعودي، وجائزة أفضل لاعب واعد)، فيما تقرر اللجنة الفنية بالرابطة هوية الفائز بجائزتي القفاز الذهبي والحذاء الذهبي.

ويتنافس كل من البرتغاليين روي فيتوريا مدرب النصر، وبيدرو مانويل مدرب التعاون، والروماني ماريوس سوموديكا مدرب الشباب، إلى جانب البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب الفيصلي والهلال، والألباني بيسنيك هاسي مدرب الرائد، على جائزة أفضل مدرب.

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ودخل المغربي عبد الرزاق حمد الله، ومواطنه نور الدين أمرابط، لاعبا النصر، إلى جانب كل من الفرنسي بافيتمبي جوميز مهاجم الهلال والكاميروني لياندر تاومبا لاعب التعاون، ومهاجم الأهلي دجانيني تفاريس، المنافسة على جائزة أفضل لاعب.

ويتنافس كل من محمد كنوا لاعب الهلال، وسلطان الغنام لاعب النصر، وصالح الشهري نجم الرائد، وعبد العزيز البيشي لاعب الاتحاد، وعبد الفتاح آدم لاعب التعاون، على جائزة أفضل لاعب سعودي في الموسم.

وأعلنت الرابطة عن المتنافسين على جائزة أفضل لاعب واعد، حيث تضم القائمة هارون كمارا لاعب القادسية، وحمدان الشمراني لاعب الفيصلي، ومحمد المجحد لاعب الفتح، ومتعب المفرج لاعب التعاون، بالإضافة إلى سعود عبد الحميد لاعب اتحاد جدة.

يذكر أن اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين اختارت اللاعبين المرشحين، ليتم التصويت عليهم من قبل المدربين وقائدي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى جانب الإعلاميين الرياضيين، والجمهور، وذلك عبر منصة دوري بلس، على أن يكون حجم تأثير كل فئة من المصوتين 25% من إجمالي عملية التصويت.