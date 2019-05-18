الان تتابع العين الإماراتي يسعي للحصول على خدمات الكاميروني ليندر تاوامبا من التعاون والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
تلقى مجلس إدارة نادي التعاون السعودي، برئاسة محمد القاسم، عرضا من نادي العين الإماراتي للحصول على خدمات الكاميروني ليندر تاوامبا مهاجم الفريق.
وظهر تاوامبا بمستوى جيد للغاية خلال مشواره مع التعاون في الموسم المنصرم، ونجح في تسجيل 21 هدفاً في دوري المحترفين السعودي، محتلاً المركز الثاني في قائمة هدافي المسابقة.
ورصد العين الإماراتي خمسة ملايين ريال من أجل التعاقد مع المهاجم الكاميروني.(الدولار يساوي 672ر3ريال).
يذكر أن التعاون رفض عرضاً من أحد الأندية الصينية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية للتعاقد مع المهاجم الكاميروني مقابل 10 ملايين ريال.
وانضم تاوامبا إلى صفوف التعاون في الصيف الماضي قادماً من نادي بارتيزان الصربي، لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث.
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