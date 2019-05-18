الان تتابع ليس في حديقة الأمراء.. جريزمان يحدد وجهته المقلبة وينتظر الترتيبات النهائية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ذكرت تقاير إعلامية أن أنطوان جريزمان سيوقع قريبا وبشكل رسمي، عقد انتقاله من أتلتيكو مدريد، لكنه يظل في إسبانيا، بعدما فشل باريس سان جرمان الفرنسي بإغراء جريزمان براتب كبير مقابل اللعب في “حديقة الأمراء”.

وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية أن وكيل اللاعب سيسافر إلى برشلونة مطلع الأسبوع لوضع الترتيبات النهائية، لانتقال اللاعب الفرنسي إلى بطل الدوري الإسباني الكتالوني بعد أن حسم اللاعب أمره واتخذ قراره.

ووافق جريزمان، في الصيف الماضي، على الانتقال إلى كامب نو، لكنه عدل عن رأيه في اللحظات الأخيرة وفضل البقاء في العاصمة الإسبانية، إلا أن خروج أتلتيكو مدريد بدون ألقاب هذا الموسم جعله يحسم قراره بالانتقال إلى برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأعلن غريزمان مؤخرا أنه لن يستمر مع فريقه، لينهي مسيرة عمرها 5 سنوات مع الفريق، ويفتح باب التكهنات على مصراعيه بشأن مستقبله.

وبحسب “ماركا” فإن الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعرقل عقد الصفقة هو عدم التزام جريزمان بتخفيض راتبه الحالي الذي يبلغ 23 مليون يورو، إلى 18 ميلون يورو، علما أن العملاق الكتالوني سيدفع نحو 120 مليون يورو قيمة انتقال نجم منتخب الديوك إلى صفوفه.