شكرا لقرائتكم خبر عن «لاسارتي» يجتمع بمعاونيه لبحث استعدادات الأهلي لمواجهة الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا تنسيقيا قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم السبت، للوقوف على بعض التفاصيل الخاصة بمواحهة الإسماعيلي والترتيبات الخاصة بهذه المباراة.

وحرص الجهاز الفني بقيادة المدير الفني مارتن لاسارتي، على مشاهدة ملخص مباريات للإسماعيلي خلال فترة الراحة التي حصل عليها الفريق أمس عقب انتهاء مباراة إنبي التي أقيمت أمس الأول وانتهت بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.

ويستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لالتقاط الأنفاس قبل مواجهة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأربعاء المقبل والمؤجلة من الأسبوع 18 لبطولة الدوري الممتاز.