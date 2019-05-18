شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يواجه الأهلي في برج العرب.. وطلائع الجيش يستضيف الاتحاد بجهاز الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت لجنة المسابقات الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، عن إقامة مباراة الإسماعيلي مع الأهلي المحدد لها العاشرة مساء الأربعاء المقبل 22 مايو الجاري، والمؤجلة من الجولة 18 لمسابقة الدوري الممتاز، على استاد برج العرب بالإسكندرية، بدون حضور جماهيري، وذلك بعد ورود الموافقات الأمنية.

كما قررت اللجنة أيضا إقامة مباراة طلائع الجيش مع الاتحاد السكندري، المحدد لها العاشرة مساء الثلاثاء المقبل الموافق 21 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة 33 لمسابقة الدوري الممتاز، على استاد جهاز الرياضة العسكري بكوبري القبة، بدون حضور جماهيري.