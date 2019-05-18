شكرا لقرائتكم خبر عن الاجتماع الفني لنهائي الكونفيدرالية: الزمالك بزيه التقليدي.. ونهضة بركان بالأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الاجتماع الفني لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر لها غدا الأحد، بحضور أيمن حافظ المنسق العام للفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأحمد زاهر المدير الإداري، ومنتصر الرملاوي إداري.

ومن المنتظر أن يرتدى الزمالك القميص البيضاء والشورت الأبيض، بينما يرتدى الحارس الزى البنفسجي، في المقابل يرتدى نهضة بركان الزى الأحمر، وحارس الفريق قميص كحلي وشورت رصاصي.

وتقام مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، في ذهاب الدور النهائي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، في الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت القاهرة، غدا الأحد.