جماهير بايرن ميونيخ تودع ريبيري وروبين

ودعت جماهير بايرن ميونيخ اثنين من أفضل نجومها في العقد الأخير، فرانك ريبيري وآرين روبين، في آخر ظهور لهما على ملعب آليانز آرينا، خلال مباراة آينتراخت فرانكفورت.

ويجلس الثنائي على مقاعد بدلاء الفريق البافاري في مباراة فرانكفورت اليوم السبت، في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني، والتي ستحسم وجهة لقب البوندسليجا 2018-19.

وقام النادي الألماني بتكريم كل من الفرنسي ريبيري والهولندي روبين بجانب البرازيلي رافينيا، أحد لاعبي بايرن القدامى، والذي يرحل أيضًا بنهاية الموسم الجاري.

ويكفي بايرن التعادل في المباراة لضمان التتويج بلقب البوندسليجا للمرة السابعة على التوالي، وإذا خسر فبإمكان بوروسيا دورتموند التتويج باللقب حال الفوز على بوروسيا مونشنجلادباخ.

يذكر أن ريبيري (36 عامًا) خاض 422 بقميص بايرن ميونيخ، أحرز خلالهم 123 هدفًا وصنع 183 آخرين، كما لعب روبين (35 عامًا) 306 مباراة سجل خلالهم 143 هدفًا وصنع 101 آخرين.