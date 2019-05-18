رسميا.. الإسماعيلي والأهلي في برج العرب بدون جمهور

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ملعب الجيش في إستاد برج العرب بالإسكندرية لاستضافة مباراة الإسماعيلي والأهلي في الدوري المصري الممتاز.

ويحل الأهلي ضيفا على الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل، في اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الـ18 للمسابقة.

وقال اتحاد الكرة في بيان رسمي إن مباراة الإسماعيلي والأهلي ستقام في تمام الساعة العاشرة مساء في برج العرب بدون حضور جماهيري، بعد ورود الموافقات الأمنية.

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وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين انتهى بالتعادل (1-1) في الجولة الأولى من عمر النسخة الجارية (2018-2019).

كما قررت اللجنة إقامة مباراة طلائع الجيش مع الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ33 للمسابقة بملعب جهاز الرياضة العسكري بدون جمهور.

يذكر أن الأهلي يتصدر جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، بينما ضمن الإسماعيلي صاحب المركز السابع البقاء في الدوري الممتاز، بعدما رفع رصيده إلى 41 نقطة بفوزه على الداخلية.